If you love, anticipazioni 24 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di domenica 24 agosto 2025

Baris e Leyla decidono di nascondere la scatola contenente i bozzetti rubati da Fusun nella stanza di Berit. Il giorno seguente, Ates comunica ai fratelli la decisione di sposarsi con Leyla. Quando Aydos chiede la data del matrimonio, Leyla si mostra sorpresa nel sentire Ates annunciare che le nozze si terranno nel weekend. Sebbene inizialmente i fratelli reagiscano negativamente alla notizia, Ates riesce a tranquillizzarli e far accettare loro l’idea. Ilter, scelto come testimone di Ates, si occupa dei dettagli organizzativi per il matrimonio.

Nel frattempo, Berit prende l'anello di fidanzamento di Leyla, convinta che Yakup lo abbia rubato. Yakup, intanto, inizia a cercare la scatola per conto di Fusun. Alla tenuta, Aydos chiede l'aiuto di Mert per scrivere una lettera d'amore destinata a una ragazza della sua stessa età. In un altro momento, Baris e Ilgaz escono insieme per fare shopping. Presso la casa di moda, Bige scopre che Umut ha sabotato l'azienda; Umut si giustifica spiegando di essere stanco di vivere sempre all'ombra di Ates, sentendosi relegato al secondo piano…