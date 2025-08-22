If you love, anticipazioni 25 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di lunedì 25 agosto 2025

Leyla vorrebbe confessare ad Ates la verità sul suo passato, ma il timore di affrontare la situazione la spinge a concentrarsi sui preparativi delle nozze. Nel frattempo, Meryem rivela a Mert di essere stata una truffatrice. L’ammissione scatena una reazione negativa in lui, sollevando preoccupazioni tra Meryem e Leyla: temono che possa rivelare tutto ad Ates. Yakup scopre la scatola contenente i bozzetti che Leyla aveva usato per ricattare Fusun e, riconoscendone il potenziale, decide di sfruttarli per estorcerle denaro. Nel frattempo, Bige viene a sapere del matrimonio imminente tra Ates e Leyla e comunica la sua intenzione di dimettersi dall’azienda. Ates la invita a riflettere sulla decisione, proponendole un tentativo di riconciliazione con suo fratello Umut.

Il signor Salih si risveglia in ospedale dopo l’incidente. Quando Leyla gli fa visita, afferma di non ricordare nulla della telefonata in cui le aveva rivelato di conoscere sua madre. Leyla lascia l’ospedale e, tra la folla, scorge sua madre, che successivamente si reca da Salih per ringraziarlo. Intanto, i preparativi per il matrimonio sono quasi ultimati: Ilter e Yakup stanno definendo gli ultimi dettagli prima della cerimonia. Ates propone a Leyla di firmare un accordo prematrimoniale, provocando la sua irritazione. Tuttavia, l’intervento di Berit, Aydos e Ilgaz riesce a calmare le tensioni. Fusun decide di partecipare al matrimonio.

Durante la cerimonia, nel momento clou sull'altare, dopo che i due si sono ufficialmente sposati, Ates prende il microfono e sorprende tutti rivelando di essere a conoscenza del piano di Leyla, accusandola davanti agli invitati di essere una truffatrice…