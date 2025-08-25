If you love, anticipazioni 26 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di martedì 26 agosto 2025

Ates sceglie di rivelare, con un colpo di scena teatrale, che sua moglie Leyla è in realtà una truffatrice. Di fronte a questa drammatica accusa, la giovane sposa non ha altra scelta che lasciare il ricevimento in tutta fretta. Anche gli altri membri della banda, temendo di venire catturati dalla polizia, si vedono costretti a fuggire. Yakup, Meryem e Baris trovano rifugio in una casa malconcia, ma l’adattamento non è semplice. Abituati agli agi della tenuta, Meryem e Baris faticano a convivere con le nuove difficoltà, il che genera frequenti tensioni con il capobanda. Nel frattempo, Leyla prende le distanze dal gruppo e trova sostegno in Firuze, una donna quasi estranea: un’amica della famiglia Arcali presente al matrimonio per puro caso, che però si mostra sorprendentemente preoccupata per Leyla e si impegna ad aiutarla.

Leyla, Meryem e Baris sembrano giunti a un punto di svolta. Stanchi della vita da truffatori sotto il controllo di Yakup, decidono di abbandonare tutto e voltare pagina. L’intento è chiaro: ricominciare da capo altrove. Concordano di incontrarsi il giorno seguente nell’hotel dove Leyla si trova al momento. Tuttavia, per Baris e Meryem l’impresa non è semplice: dovranno uscire dal nascondiglio senza dare nell’occhio a Yakup. Nel frattempo, Umut invita Bige a cena e, una volta al ristorante, i due si ritrovano a parlare di Ates e Leyla. Secondo Bige, il loro amore finirà per distruggere entrambi.

Altrove, Fusun compie un passo deciso: tramite il suo avvocato denuncia Ates ai Servizi Sociali. Questo porta due ispettori alla tenuta con l’obiettivo di parlare con lui e con i bambini. Tuttavia, l’assenza di Leyla rischia di complicare le cose seriamente. Preoccupato per la situazione, Ilter decide di contattare Meryem per chiedere informazioni su dove trovare Leyla e le chiede di convincerla a tornare a casa temporaneamente, almeno fino a che il problema con i Servizi Sociali sarà risolto… Seguici su Instagram.