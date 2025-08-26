If you love, anticipazioni 27 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di mercoledì 27 agosto 2025

Gli assistenti sociali si confrontano con Leyla e Ates, esprimendo preoccupazione per il fatto che le loro frequenti tensioni e incomprensioni abbiano un impatto negativo sulla serenità dei bambini. Di fronte a tali osservazioni, i due adulti promettono di impegnarsi seriamente per risolvere la situazione e riportare equilibrio nelle vite familiari. Tuttavia, in un momento di frustrazione, Ilgaz decide di coinvolgere Fusun per affrontare la situazione. Questa decisione, però, viene presto rimessa in discussione quando Baris rivela la verità: la zia di Ilgaz è implicata in attività disoneste. A seguito di questa scoperta, Ilgaz cambia idea e prende le difese di Ates davanti agli assistenti sociali, insistendo che lui, Berit e Aydos trovano una certa stabilità accanto al loro fratellastro.

Nel contempo, Leyla firma i documenti per ufficializzare il divorzio, ma prima di chiudere definitivamente il capitolo del loro matrimonio, decide di aprirsi ad Ates e raccontargli tutta la sua storia personale. Con questo intento, lo conduce nei luoghi che hanno segnato la sua infanzia e adolescenza, cercando così di condividere con lui una parte cruciale della propria identità. Intorno alla tenuta, Meryem e Baris si trovano a dover affrontare ancora una volta il dolore del distacco dalle persone che amano profondamente. Nel frattempo, Yakup stringe un accordo segreto con Fusun, confidandole di essere a conoscenza del luogo dove si trova la madre di Leyla. Parallelamente, Firuze firma un contratto con Fusun per collaborare nel settore della moda.

Nel corso degli eventi, Ates comunica a Leyla che il divorzio potrebbe avere gravi conseguenze per lui, rischiando di compromettere la custodia dei bambini. Di comune accordo, decidono quindi di convivere da separati pur mantenendo una sorta di unità familiare. Tragicamente, mentre Yakup si nasconde dietro una siepe per osservare la situazione nella tenuta, Aydos viene colto da un attacco e rischia di soffocare. Yakup interviene tempestivamente, salvandolo, e coglie l’occasione per chiedere il ripristino del suo impiego, una richiesta che Ilter – ignaro delle vere motivazioni dell’uomo – accetta senza esitazioni. La vera intenzione di Yakup è recuperare una borsa contenente del denaro che gli è stata sottratta da Meryem e Baris. Per evitare che Yakup riesca nel suo piano, Meryem si rivolge a Mert chiedendogli di nascondere la borsa. Tuttavia, mentre Mert sta scavando una buca per sotterrarla, Ilter sopraggiunge inaspettatamente, costringendo Meryem a rivelargli tutta la verità sul denaro.

Contemporaneamente, Fusun stringe un accordo con Firuze per una collaborazione senza consultare Ates. Quando quest’ultimo viene a conoscenza non solo dell’accordo ma anche del fatto che Leyla è stata proposta come volto principale del marchio di gioielli di Firuze, va su tutte le furie. Sebbene Leyla non abbia ancora accettato ufficialmente l’offerta, Ates decide di affrontare immediatamente la questione e si precipita a casa per discutere direttamente con lei. Nonostante le tensioni accumulate e gli interrogativi che emergono tra i personaggi coinvolti, le dinamiche familiari e professionali continuano a intrecciarsi in modi sempre più complessi… Seguici su Instagram.