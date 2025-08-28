If you love, anticipazioni 29 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di venerdì 29 agosto 2025

Fusun riesce a convincere Firuze a firmare il contratto con la Arcali, un accordo che avvantaggia esclusivamente Fusun, promettendole di non ostacolare il rapporto tra lei e sua figlia Leyla. Nel frattempo, Ates viene chiamato presso la scuola dei suoi fratelli a comparire davanti alla Commissione Disciplinare. Qui deve rispondere delle accuse mosse dai genitori del ragazzo coinvolto nella rissa con Ilgaz, Aydos e lo stesso Ates. Durante l’incontro, il padre del ragazzo provoca Ates, facendogli perdere la calma. Alla fine, i ragazzi vengono sospesi dalla scuola per una settimana. Fusun, oltre a ricattare Firuze, mette anche Leyla sotto pressione, chiedendole di non interferire. Le rivela di sapere chi è sua madre e promette di rivelarglielo solo nel caso in cui Ates perda sia la custodia dei bambini che la gestione della sua azienda.

Leyla suggerisce ad Ates di organizzare una gita con i ragazzi, dato che non possono frequentare la scuola. Decidono quindi di trascorrere del tempo insieme al mare. Durante la giornata, però, accade un incidente: Aydos si allontana improvvisamente, complici una disattenzione di Ilgaz e un momento di confusione.

Nel corso della breve vacanza, Ates e Leyla tornano a riavvicinarsi, ma scelgono di frenare i loro sentimenti per evitare di riaprire vecchie ferite. Intanto, in azienda, Bige scruta la nuova collezione ideata da Fusun per la collaborazione con Firuze e confronta i bozzetti con quelli di Julide Arcali, sospettando qualcosa.

Al rientro, Ates riceve notizie dall'avvocato: Fusun e Umut hanno approfittato degli episodi avvenuti a scuola per avanzare una richiesta di affidamento dei bambini. Perso nella rabbia e nella frustrazione, Ates decide di revocare il contratto tra Fusun e Firuze. Poco dopo, Leyla si confida con lui, raccontandogli del ricatto subito da Fusun. Questo porta Ates a ricordare una discussione a cui ha assistito in passato tra sua zia e una donna sconosciuta di nome Sebnem. Convinto che questa possa essere una pista per scoprire l'identità della madre di Leyla, Ates si mette sulle tracce di Sebnem…