If you love, anticipazioni 30 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di sabato 30 agosto 2025

Firuze propone un contratto esclusivo a Leyla, esigendo una risposta immediata. Nel frattempo, Leyla riceve da Ates l’indirizzo di una donna che potrebbe avere informazioni sulla madre e si precipita sul posto insieme a Meryem. Tuttavia, Sebnem e Haldun si rifiutano di darle qualsiasi dettaglio, lasciandola frustrata. Quella sera, Leyla riversa la sua delusione su Ates, e quando lui scopre che la madre di Leyla si chiama Zeynep, sospetta che possa essere Firuze. Suggerisce dunque a Leyla di dargli il tempo necessario per approfondire la questione prima di prendere una decisione in merito all’offerta.

Successivamente, Ates si dirige in discoteca per distrarsi e si imbatte in Seyma, una vecchia amica con cui si mostra particolarmente affiatato. Una fotografia dei due viene pubblicata sui social, catturando l'attenzione di Leyla. Al ritorno di Ates, Leyla gli esplode contro in un momento di gelosia che culmina in un bacio travolgente. Nella stessa serata, Mert chiede la mano di Meryem, e lei accetta con gioia. Il giorno seguente, Ates si confronta con Firuze, che finalmente gli svela la verità….