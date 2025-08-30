If you love, anticipazioni 31 agosto e 1 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di domenica 31 agosto e lunedì 1° settembre 2025

Ates e Leyla si mostrano preoccupati per il benessere dei bambini, convinti che Umut non sia capace di occuparsi di loro adeguatamente. Decidono quindi di visitarli per verificare la situazione. Tuttavia, Umut sta gestendo le cose sorprendentemente bene, anche se Fusun ha già assunto una nuova tata che, con il suo comportamento eccessivamente severo, finisce per turbare la tranquillità familiare.

Nel frattempo, Ilgaz accetta di incontrare Baris, e tra i due ragazzi torna finalmente la pace. Mert e Meryem stabiliscono la data del matrimonio e si concentrano ora sui preparativi per accogliere la famiglia di Mert.

La relazione tra Leyla e Ates procede a meraviglia, ma alla fine della giornata Ates riceve un aggiornamento dall'avvocato: dovranno fortificare la propria posizione legale se vogliono avere una possibilità concreta di riottenere i bambini…