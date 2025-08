If you love, anticipazioni 5 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di martedì 5 agosto 2025

Leyla riesce a fuggire dall’hotel con il bottino e raggiunge la banda per spartire la refurtiva. Il giorno seguente è prevista la partenza per Smirne, dove si svolgerà il prossimo colpo. Prima di partire, Leyla decide di recarsi in ospedale per fare visita allo sconosciuto per il quale sta sostenendo le spese di degenza, nella speranza che si risvegli dal coma e possa aiutarla a ritrovare la sua famiglia.

Durante la visita in clinica, si rende conto di aver smarrito la collana che sua madre le aveva lasciato in dono e si mette immediatamente alla ricerca. Dopo aver escluso ogni altro possibile luogo, conclude che l’oggetto sia caduto nella suite di Ates.

Passando nei pressi dell'hotel a bordo di un taxi, Leyla scorge Ates in auto e decide di seguirlo. L'uomo si sta dirigendo all'azienda di famiglia per la lettura del testamento del padre defunto, il quale ha stabilito che l'eredità dovrà essere ripartita equamente tra i cinque figli. Tuttavia, Ates dovrà assumere la tutela legale dei tre fratelli minorenni per un periodo di tre mesi, durante il quale sarà a capo dell'azienda…