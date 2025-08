If you love, anticipazioni 6 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di mercoledì 6 agosto 2025

Ates legge il testamento del padre, scoprendo di essere il nuovo responsabile dell’azienda di famiglia. Tuttavia, per poter portare avanti il lavoro, sarà anche incaricato di prendersi cura dei suoi fratelli. Decidendo di trasferirsi nella tenuta di famiglia, il giovane si trova subito a dover affrontare difficoltà nel rapporto con i bambini, che inizialmente non è dei migliori.

Nel frattempo, Leyla fugge dall’hotel dove si trovava, mentre Hasan e i suoi familiari la cercano con urgenza. Per sottrarsi alla loro ricerca, Leyla si nasconde nell’auto di Mert, che aveva accompagnato Ilter per un incontro con Ates. Questo imprevisto la porta a ritrovarsi nella tenuta. Nel tentativo di andarsene senza farsi notare, viene intercettata dalla sicurezza, che la scambia per una ladra. Durante il caos con i vigilanti, arriva Ilter, il quale era in attesa della nuova tata. Convinto erroneamente che Leyla fosse la persona prevista per quell’incarico, la invita a entrare in casa e inizia a parlarle delle responsabilità che dovrà assumersi.

Leyla, per evitare di essere scoperta, accetta suo malgrado la situazione e si ritrova costretta a vivere nella tenuta sotto falsa identità. Preoccupata, chiama Meryem e le racconta quanto accaduto. Nel frattempo, Ates scopre una verità sconvolgente: sua madre era stata allontanata con l'inganno dagli affari di famiglia…