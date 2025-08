If you love, anticipazioni 7 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di giovedì 7 agosto 2025

Ates ha deciso di tornare a vivere nella casa di famiglia, ma il suo ritorno non è accolto calorosamente. L’unico che sembra felice della sua presenza è Ilter, il vecchio maggiordomo. Al contrario, Ilgaz, la maggiore dei figli che suo padre ha avuto dalle seconde nozze, si oppone fermamente alla convivenza con lui. La ragazza arriva persino a tenere il fratellino e la sorellina chiusi nella loro stanza per evitargli qualsiasi contatto con Ates.

Leyla, che si era spacciata per la nuova tata per sfuggire alle persone che la inseguivano, vive con il timore costante che Ates, avendo scoperto il suo segreto, possa cacciarla di casa. La donna non ha un altro posto sicuro dove rifugiarsi e si è ormai affezionata ai ragazzi di cui si occupa, creando un legame genuino con loro.

Nel frattempo, Yakup e la sua banda di truffatori si nascondono in un luogo isolato. Onur è sempre più preoccupato per Leyla, ma solo Meryem — l'unica che mantiene un contatto con la ragazza — è a conoscenza di tutta la verità e preferisce non svelare nulla. Anche Umut vive giorni di crescente inquietudine, tormentato dai dubbi sul proprio futuro…