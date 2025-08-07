If you love, anticipazioni 8 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di venerdì 8 agosto 2025

Ates prende la decisione di ristrutturare completamente la tenuta, eliminando ogni oggetto presente nella casa. Questo provoca un forte dissenso tra i ragazzi, che cercano di opporsi poiché quegli oggetti rappresentano gli ultimi ricordi dei loro genitori. Tuttavia, Ates rimane fermo nella sua scelta, ignorando le urla e le lacrime di Ilgaz. Anche Leyla prova a farlo riflettere, ma i suoi sforzi si rivelano inutili. Nel frattempo, in azienda, Ates licenzia la zia Fusun e apporta cambiamenti radicali, stravolgendo le regole per i dipendenti: elimina gli orari di lavoro e introduce una totale libertà sul vestiario.

Meryem avverte Leyla riguardo a Yakup, il quale, per puro caso, la vede successivamente a casa di Ates. Questo lo spinge a riunire gli altri con l'intenzione di concentrare i loro sforzi su un nuovo obiettivo: Ates. Intanto, Leyla accompagna Ates alla scuola che ha inaugurato in memoria della madre. Qui scopre un lato tenero e affettuoso di lui che non conosceva, ispirandola a usare questo senso di vulnerabilità per fargli capire quanto il suo comportamento stia ferendo i suoi fratelli…