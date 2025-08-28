If You Love anticipazioni: Ateş scopre che Füsun ha rubato i bozzetti di Jülide!

Prima o poi le cattiverie fatte agli altri tornano indietro con gli interessi. Nel corso delle ultimissime puntate di If You Love, la grande menzogna di Füsun Arcalı (Hatice Aslan) verrà smascherata: Ateş (Kerim Bursin) scoprirà infatti che la donna ha rubato tutti i bozzetti della defunta madre Jülide. Una consapevolezza che metterà a rischio la posizione di Füsun nella casa di moda…

If You Love, news: i sospetti di Bige

Tutto partirà quando, in vista della nuova collezione, Bige (Cemre Ebüzziya) noterà delle somiglianze tra i disegni di Jülide e quelli presentati da Füsun. Proprio per questo, la direttrice creativa della casa di moda, che per anni ha diretto una scuola d’arte in memoria della defunta, farà in modo di entrare in contatto con alcuni disegni della madre di Ateş per confrontarli con quelli della “zia”.

Agendo in tale modo, Bige non avrà dunque alcun dubbio e avrà la certezza del fatto che Füsun ha sottratto i disegni di una collezione di Jülide mai messa sul mercato. Certa dei suoi sospetti, Bige parlerà della questione con Ateş, che non esiterà ad affrontare la zia.

If You Love, spoiler: Ateş scopre che Füsun ha rubato i bozzetti di Jülide!

In preda alla collera, Ateş farà presente a Füsun che i suoi giorni nell’azienda Arcali sono contati. Conscia del fatto che il nipote sta per perdere il suo potere, visto che è già riuscita a sottrargli la custodia dei piccoli Ilgaz (Lara Aslan), Aydos (Adin Külçe) e Berit (Arven Ece Yavuz), Füsun cercherà però di mantenere la calma.

In tal senso, possiamo svelarvi che la “zia” non capirà che è stata Bige a raccontare la verità a Ateş, ritenendo invece possibile che a parlare al fratello sia stata Ilgaz, introdottasi in casa sua con Barış (Durukan Çelikkaya) proprio per rubarle i bozzetti. Un furto che genererà un’ultima incomprensione tra Ateş e la moglie Leyla (Hafsanur Sancaktutan).

If You Love, trame: Leyla e Ateş di nuovo ai ferri corti!

Eh sì: quando riceverà da Barış il video con il ritrovamento dei bozzetti, Leyla cercherà di parlarne con Ateş, che per tutta risposta le dirà di averlo già scoperto da Bige e l’accuserà per l’ennesima volta di avergli mentito. Tra i due coniugi, che avevano fatto pace da poco dopo il loro disastroso matrimonio, scatterà dunque l’ennesima discussione che spingerà Ateş a mandare avanti il suo proposito di trasferirsi all’estero, anche senza Leyla, ora che ha perso Aydos, Ilgaz e Berit.

Per Leyla e Ateş sarà dunque arrivato il momento di dirsi definitivamente addio oppure, alla fine della dizi, l’amore trionferà? Seguici su Instagram.