If You Love anticipazioni: Ateş sposa Leyla, ma la sbugiarda sull’altare!

Matrimonio da dimenticare per Ateş Arcalı (Kerem Bürsin) e Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan) nelle prossime puntate di If You Love. L’imprenditore deciderà infatti di sbugiardare la ragazza, inchiodandola di fronte alle sue responsabilità, soltanto una volta che sarà diventato suo marito. Un “piano” che metterà Leyla in seria difficoltà, anche se aprirà pure ad un risvolto positivo della faccenda…

If You Love, news: Ateş chiede a Leyla di sposarlo, ma qualcosa non torna

La storyline comincerà a delinearsi quando, dopo aver parlato alla stampa della sua relazione con la “tata”, Ateş entrerà in possesso dei filmati della videosorveglianza di un negozio dai quali sarà chiaro che è stata proprio Leyla a fargli riavere l’abito disegnato dalla madre Jülide rubato qualche giorno prima. A quel punto, pur mostrandosi distaccato, l’Arcali chiederà con successo alla Kökdal di sposarlo e insisterà affinché le nozze vengano celebrate il weekend successivo.

Da un lato Leyla sembrerà più volte sul punto di raccontare ad Ateş che inizialmente si è avvicinata a lui per mettere in moto l’ennesima truffa con Yakup Civelek (Nazmi Kırık) e la sua banda; dall’altro, alla fine la ragazza desisterà dal suo intento perché avrà paura di perdere, oltre ad Ateş, anche l’affetto dei piccoli Ilgaz (Lara Aslan),

Aydos (Adin Külçe) e Berit (Arven Ece Yavuz). E i suoi timori aumenteranno quando, più di una volta, Ateş le chiederà se gli abbia raccontato davvero tutta la verità…

If You Love, spoiler: Ateş sposa Leyla… ma la sbugiarda sull’altare!

Tale domanda di Ateş assumerà un altro tipo di significato nel giorno delle nozze. Subito dopo la pronuncia dei voti nuziali e la firma dei documenti, che renderanno a tutti gli effetti valida l’unione, l’Arcali prenderà la parola ed asserirà con certezza che Leyla gli ha sempre mentito e che è una truffatrice.

In preda alla vergogna per essere stata smascherata di fronte a tutti gli invitati al matrimonio, Leyla scapperà in fretta e furia. Diversi flashback ricostruiranno così i giorni precedenti dell’Arcali. Quest’ultimo avrà stranamente incontrato tutti i “falsi mariti” imbrogliati da Leyla per dare loro del denaro e farli così tacere sulla questione, oltre a ritirare ogni tipo di denuncia contro la banda di Yakup.

If You Love, trame: un nuovo incontro per Leyla

Per quale motivo, Ateş si sarà comportato in quel modo? Perché avrà scelto, nonostante tutto, di sposare realmente Leyla? Nell’attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che Leyla riceverà inaspettatamente l’aiuto di Firuze (Esra Kızıldoğan), la madre che sta cercando fin dal giorno in cui è stata abbandonata da bambina in un parco.

Senza svelarle la sua vera identità, Firuze pagherà a Leyla il conto di un albergo, dove potrà stare per una settimana, e le porterà dei vestiti affinché possa togliersi lo “sfortunato” abito da sposa. Il tutto mentre, pur essendo evidentemente innamorato di lei, Ateş cercherà di lasciarsi alle spalle il suo “matrimonio lampo” con Leyla.

Occhio però: un'iniziativa della cattivissima zia Füsun (Hatice Aslan) sarà destinata a farlo ritornare sui suoi passi…