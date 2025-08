IF YOU LOVE nuova soap di Canale 5, anticipazioni prima puntata 4 agosto 2025

A sorpresa, Canale 5 da lunedì 4 agosto inserisce in palinsesto alle 15,15 (dal lunedì al venerdì) la dizi turca If you love, in prima visione sulla rete ammiraglia Mediaset ma già disponibile sulla piattaforma Infinity. La soap vede come protagonista maschile Kerem Bürsin, molto popolare in Italia per aver interpretato il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the air.

La trama di If you love racconta di Ates Arcali (interpretato da Kerem Bürsin), disilluso erede di una famiglia agiata di Istanbul. Dopo la tragica perdita della madre, è stato cresciuto in collegio e ha trascorso gran parte della sua vita all’estero, sviluppando fin da giovane un’indipendenza ferrea e una natura diffidente verso gli altri. Leyla, impersonata da Hafsanur Sancaktutan, è una giovane donna che non ha mai conosciuto la sua famiglia biologica e si mantiene organizzando truffe matrimoniali, sfruttando la fiducia altrui. Le strade di Ates e Leyla si incroceranno per caso, dando modo al destino di intervenire, obbligandoli a collaborare nonostante le loro profonde differenze.

If you love, trama e anticipazioni puntata di lunedì 4 agosto 2025

A Maiorca, il carismatico Ates Arcali riceve la visita di Ilter, fidato maggiordomo della famiglia, che gli porta la notizia della morte del padre, Vahit Arcali, e lo invita a tornare in Turchia. A Istanbul, il fratello maggiore Umut e la zia Fusun insistono affinché Ates rientri al più presto, visto che il testamento del defunto padre deve essere discusso. Tuttavia, l’eredità si prospetta complicata, poiché Vahit ha avuto altri tre figli dal suo secondo matrimonio. Considerando i pessimi rapporti con i familiari, inizialmente Ates è fermamente deciso a non tornare nella città natale, ma Ilter riesce a far vacillare le sue convinzioni parlandogli di una misteriosa lettera che potrebbe svelare dettagli sulla madre scomparsa, il grande amore della sua vita.

Una volta arrivato a Istanbul, Ates si stabilisce in un hotel, dove il destino lo porta a incontrare Leyla, una giovane donna che sta cercando di sfuggire alla sua prima notte di “nozze fasulle”. Leyla fa parte di una banda dedita a orchestrare matrimoni fraudolenti con l’obiettivo di sottrarre i preziosi gioielli donati dagli invitati ai novelli sposi. Seguici su Instagram.