If You Love: Ateş e Leyla, primo bacio | Anticipazioni

La gelosia, mista a una sbronza, può fare davvero dei brutti scherzi. È ciò che accadrà a Ateş Arcalı (Kerem Bürsin) nel corso delle prossime puntate di If You Love. Al termine di una serata durante la quale avrà esagerato con l’alcool, il bell’ereditiere finirà infatti per baciare Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan). Tuttavia, la reazione dall’uomo sarà totalmente differente da quella della “tata”…

If You Love, news: Leyla rischia di essere licenziata

Prima di arrivare a questo momento, Leyla vivrà una serata di grande tensione: spinta dalla zia Füsun (Hatice Aslan), l’adolescente Ilgaz (Lara Aslan) escogiterà un piano con il fratello Aydos (Adin Külçe) per liberarsi della ragazza, nel frattempo diventata la nuova tata di famiglia con l’inganno. Ilgaz e Aydos decideranno dunque di nascondere la sorella minore Berit (Arven Ece Yavuz) per fare in modo che Leyla venga accusata di negligenza.

Un piano che sembrerà riuscire alla perfezione: appena Berit verrà ritrovata, fortunatamente sana e salva, Ateş comunicherà a Leyla che può considerarsi licenziata e la inviterà a lasciare villa Arcalı. Una decisione che non troverà il beneplacito di Berit, che comincerà a fare i capricci costringendo Ateş a ritornare sui suoi passi. Partendo da ciò, si creeranno i presupposti per un primo avvicinamento tra i due protagonisti…

If You Love, spoiler: il primo bacio di Ateş e Leyla

Tutto partirà quando Ateş si giocherà il tutto e per tutto in una festa mondana organizzata per lanciare la nuova collezione della casa di moda ereditata dal defunto padre. Dopo aver ottenuto il consenso di Bige (Cemre Ebüzziya), Ates chiederà dunque a Leyla di indossare l’abito di punta disegnato dalla zia Füsun.

Il risultato? Leyla incanterà tutti quanti con indosso l’abito da sera, compreso Umut (Aziz Caner İnan), che comincerà a comportarsi in maniera galante con la “tata” e deciderà di riaccompagnarla in casa sia per conoscerla meglio e sia per carpire da lei delle informazioni sul fratello Ateş. Proprio in quegli istanti, Ateş rifiuterà la corte di Bige, da tempo innamorata di lui, e rincaserà completamente ubriaco.

Preso dalla gelosia, Ateş caccerà dunque in malo modo il fratello e, nel giro di poco tempo, finirà in piscina con Leyla. Tra i due l’atmosfera non farà fatica a “riscaldarsi” e scoccherà il primo e appassionato bacio.

If You Love, trame: le reazioni di Ateş e Leyla al bacio

Il mattino successivo, le reazioni dei due protagonisti saranno però totalmente differenti: mentre Leyla sarà entusiasta per quanto accaduto, Ateş avrà dei ricordi abbastanza confusi della sera precedente e darà l’impressione di essersi completamente dimenticato del bacio. Un particolare che manderà in confusione la Kökdal, ormai invaghita del suo “capo”.

Sentimenti che strideranno con le volontà di Yakup Civelek (Nazmi Kırık), che vorrà obbligare Leyla a sedurre Ateş per portare avanti la sua ennesima truffa. Non a caso, in questa fase della storia, Yakup avrà trovato un modo per farsi assumere a villa Arcali dal maggiordomo İlter Evcili (Şerif Erol) e avrà portato con sé anche i complici Meryem Yunus (Mine Kılıç), Onur Yılmaz (Oğulcan Arman Uslu) e Barış (Durukan Çelikkaya).

La situazione di Leyla sarà dunque sempre più rischiosa, anche perché non saprà se stare dalla parte del suo cuore o da quella dei truffatori, da sempre la sua unica famiglia…