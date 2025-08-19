Il Paradiso delle Signore 10, Pietro Masotti a Tv Soap: “Per Marcello sarà un anno di grandi cambiamenti e saliscendi vertiginosi”

La sua relazione con Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) ha fatto appassionare tutti i fan de Il Paradiso delle Signore, in onda tra qualche settimana con la decima stagione, l’ottava in formato daily. Ci riferiamo all’affascinante Marcello Barbieri, interpretato da Pietro Masotti.

Abbiamo avuto l’occasione di incontrare Pietro sul set durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi della fiction di Rai 1. Ecco che cosa ci ha raccontato sui nuovi sviluppi del suo personaggio.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista a Pietro Masotti (Marcello Barbieri)

Pietro, partiamo da una domanda semplice: come ritroveremo Marcello all’inizio di questa stagione?

All’inizio, sicuramente, ci sarà un Marcello più leggero, ricaricato da una bella vacanza romantica con Adelaide e voglioso di impegnarsi sul lavoro. Lo ritroverete intento ad organizzare un evento importante. Per lui sarà un anno di grandissimi cambiamenti e di saliscendi vertiginosi, pazzeschi!

Nonostante la stabilità con Adelaide, Marcello continuerà ad essere contrapposto a Umberto?

Sì, Guarnieri per Marcello è una vera e propria spada di Damocle. Umberto e Adelaide hanno un legame indissolubile e lui dovrà sempre farci i conti.

Interpreti Marcello da diversi anni. Cosa ti accomuna a lui e cosa, invece, hai dato di te al personaggio?

Ci scambiamo le cose a vicenda. A volte sembra che le nostre vite si incrocino, ci sono delle similitudini in quello che succede a Marcello e a Pietro, ogni tanto. Gli autori avranno una spia nascosta da qualche parte?





Scherzi a parte, io e Marcello siamo legati ormai in maniera indissolubile. Penso che, quando lascerò questo lavoro, Marcello sarà importante. Se avrò un figlio non potrò più chiamarlo Marcello, come avrei fatto in precedenza. A desso non posso perché è il nome del mio personaggio, che è davvero come un figlio.



Nella vita reale ti capita dunque di reagire come farebbe Marcello?

Sinceramente, anch’io sono un po’ impulsivo e molto viscerale. Rispetto alla domanda precedente, forse Marcello mi ha dato più sicurezza e in traprendenza. Anche il set, rispetto al mio primo anno, adesso me lo vivo con più spensieratezza e tranquillità.

Entrando più a fondo col tuo personaggio, nella scorsa stagione si è inclinata un po’ l’amicizia con Rosa, anche per quel bacio che c’era stato. Come reagirà Marcello appena se la ritroverà di fronte?

In realtà, Marcello avrà da subito la sensazione di ritrovare con Rosa quella sintonia che c’era un tempo. E probabilmente quasi ci si illude di poter tornare ad essere amici. Vedremo dunque come evolverà la faccenda.

Passiamo ad un tasto forse dolente. Come vivi le critiche dei fan, anche quelle un po’ più estreme, riguardo al tuo personaggio?



Come le vivo? Ormai ci ho fatto il callo. Quando il personaggio fa cose che non sono condivise dai fan, tu automaticamente diventi anche un pessimo attore o non riesci più a rendere come rendevi con altri attori. Queste sono le classiche dinamiche che ormai conosco bene. Se devo ascoltare una critica, la ascolto da chi è disinteressato e non è di parte.

Ci sono progetti extra Paradiso al momento?