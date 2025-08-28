Il paradiso delle signore 10: Salvatore, Elvira e il battesimo della discordia | Anticipazioni

Sul finire del ciclo precedente de Il paradiso delle signore, abbiamo assistito alla nascita del figlio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) ed Elvira Gallo (Clara Danese) ed ora, in apertura della nuova stagione, è previsto il battesimo del bambino, che – stando alle anticipazioni – si chiamerà Andrea.

L’evento in questione, però, non mancherà di produrre fraintendimenti e malumori vari, visto che sul padrino del piccolo si scatenerà un putiferio: Salvatore ed Elvira avrebbero infatti trovato la figura giusta, ma i signori Gallo (genitori di Elvira) hanno preso una decisione divergente: il padrino di Andrea tale cugino Tarcisio! Salvo, a tal proposito, sarà sin da subito in disaccordo con i suoceri e di conseguenza Concetta (Gioia Spaziani) tenterà una mediazione, ma il signor Gallo – notoriamente “di coccio” – non si farà convincere a cambiare idea…

Alla fine, il nostro Salvatore sembrerà arrendersi ma ancora una volta sarà Concetta ad avere un piano per cambiare le cose all’ultimo momento. Ci riuscirà? Comunque vada a finire, il paradosso è che sarà proprio la Puglisi a creare un problema il giorno del battesimo: influenzata, la donna metterà Elvira in condizione di dover trovare una sostituta come madrina… Seguici su Instagram.