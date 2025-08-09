Innocence, anticipazioni 10 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di domenica 10 agosto 2025

Dopo un acceso confronto con suo padre, Ilker decide di recarsi in ospedale per parlare con Ela. Superando la sorveglianza, riesce a trovarsi faccia a faccia con la giovane, rivelandole alcuni dettagli significativi sulla loro relazione. Tuttavia, viene colto sul fatto da Bahar, che dà sfogo alla sua furia contro di lui. La polizia interviene rapidamente, allontanando Ilker dall’ospedale e mettendolo agli arresti domiciliari in attesa delle prossime fasi del processo. La notizia scatena un grande clamore mediatico.

Banu, intenzionata a sostenere Ilker e orientare l'opinione pubblica in suo favore, organizza una conferenza stampa durante la quale l'uomo ammette di aver avuto una relazione occasionale con Ela. Pubblicamente si scusa con sua moglie e la sua famiglia, un gesto che riesce a suscitare apprezzamento per la presunta sincerità delle sue parole. Di conseguenza, la reputazione di Ela subisce un ulteriore colpo, intensificando il dolore e l'umiliazione che già gravano su di lei…