Innocence, anticipazioni 16 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di sabato 16 agosto 2025
Bahar è profondamente preoccupata per la vulnerabilità emotiva di Ela. La psichiatra dell’ospedale spiega che la ragazza soffre di un disturbo da stress post-traumatico, il che le impedisce di percepire la realtà in maniera oggettiva.
Irem è turbata dalle ripercussioni sulla sua immagine causate dalla conferenza stampa organizzata da Ilker. Harun, dal canto suo, continua a non appoggiare le posizioni del genero, generando così una serie di imbarazzi all’interno della famiglia Ilgaz. Per cercare di placare i pettegolezzi, Hale, concordando con Irem, decide di condividere sui profili social della ragazza una foto che ritrae tutti i membri della famiglia insieme. Tuttavia, Harun rifiuta categoricamente di partecipare a questa messa in scena.
Durante la quarta udienza del processo, Bahadir presenta al giudice un dossier ricevuto poco prima sia da lui che dal procuratore. Le informazioni contenute rivelano che l'artefice dell'aggressione subita da Ela è Irem. A fronte di queste nuove prove, Bahadir richiede che Irem venga posta in custodia cautelare…