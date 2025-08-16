Innocence, anticipazioni 17 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di domenica 17 agosto 2025

Irem è finita sotto inchiesta, e sui social media così come sui giornali non si fa altro che parlare di lei. Nel frattempo, sia Harun che Hale, attraverso i propri avvocati, si stanno impegnando per rintracciare Sertac Kaya. La situazione di Irem si complica sempre di più, soprattutto dopo la testimonianza resa alla polizia. Per dimostrare pubblicamente il suo sostegno a Irem, Hale organizza una cena e condivide sui suoi profili social alcune foto delle due famiglie riunite e sorridenti.

Intanto, Ela viene finalmente dimessa dall'ospedale e, al rientro a casa, trova ad attenderla una festa a sorpresa per il suo compleanno. Nonostante l'apparente serenità, le cose prendono una piega inaspettata quando Ela, ancora scossa e vulnerabile, abbandona la festa e si rifugia nella sua stanza. Dopo che gli ospiti se ne sono andati, Timur e Bahar si ritrovano a discutere animatamente. Timur è convinto che la scelta migliore per Ela sarebbe stata accettare i soldi offerti loro da Hale e lasciare la Turchia…