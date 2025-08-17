Innocence, anticipazioni 23 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di sabato 23 agosto 2025

Nel flashback, Irem si trova a casa di Ela per porgere delle scuse dopo averle strappato l’orecchino, provocandole una lacerazione al lobo sinistro. Tuttavia, la situazione degenera rapidamente quando Ela telefona a Ilker, chiedendogli di raggiungerla e fingendo di essere sola in casa. In preda alla rabbia, Irem afferra un vaso nel tentativo di colpirla, ma finisce per ferire accidentalmente Bahar. A quel punto, Ela lascia l’appartamento per accompagnare sua madre a far controllare la ferita, mentre Irem e Horun si dirigono verso l’uscita. Sulle scale incontrano Ilker e in un acceso momento di frustrazione, Irem sfila il suo anello di fidanzamento e lo getta a terra.

Nel presente, Ilker telefona a Ela e la convince a mentire in tribunale per evitare la carcerazione preventiva, sostenendo che così avrebbero potuto incontrarsi di persona per parlare. Seguendo il suo suggerimento, Ela dichiara davanti al giudice che era stata lei a chiamarlo il giorno in cui si era presentato in ospedale. Nel frattempo, Irem origlia una conversazione telefonica tra Ilker ed Ela e, quando lui si allontana per incontrare quest’ultima, l’influencer decide impulsivamente di ubriacarsi e ingerire alcune pillole, lasciandosi sopraffare dalla situazione…. Seguici su Instagram.