Innocence, anticipazioni 24 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di domenica 24 agosto 2025

Ela è andata via da casa e la sua famiglia teme che possa trovarsi con Ilker. Nel frattempo, Irem ha pubblicato un video che è rapidamente diventato virale, in cui confessa ai suoi follower di voler togliersi la vita, incapace di affrontare il dolore del tradimento di Ilker con Ela. Tuttavia, il suicidio si rivela essere solo una messinscena che perde credibilità una volta che Irem viene portata in ospedale e la verità emerge.

Hale, cogliendo l’opportunità generata dall’attenzione mediatica sul video di Irem, persuade la ragazza a pubblicare un secondo video di scuse. In questo nuovo filmato, Irem dichiara che l’incontro tra Ela e Ilker la sera del presunto suicidio non sarebbe mai avvenuto.

In realtà, però, Ilker si è davvero incontrato con Ela quella sera, portandola nel luogo dove tutto aveva avuto origine. Qui, Ela recupera i ricordi che aveva sepolto. Dopo quell'episodio, Ilker si confida con Hale, che decide di intervenire per proteggere suo figlio. Agendo rapidamente, Hale organizza la sua fuga verso le Isole Cayman…