Innocence, anticipazioni 3 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di domenica 3 agosto 2025

Ela sta affrontando grandi difficoltà nel tentativo di ricordare e ricostruire gli eventi che hanno condotto alla notte in cui è stata ritrovata in fin di vita. Nel frattempo, le udienze proseguono e la situazione si complica sia per lei sia per sua madre, soprattutto perché alcuni comportamenti della ragazza alimentano sospetti. Ad esempio, Beril, l’avvocato di Ilker, riesce a dimostrare in tribunale che Ela aveva acquistato una collana per sé stessa, fingendo che fosse un regalo di Ilker.

Questo evento scatena un'ondata di critiche sui social media, dove molti sostenitori di Ela iniziano a mettere in dubbio la veridicità della sua storia con Ilker, pensando che possa essere stata una sua invenzione. Perfino Ela, turbata dai suoi ricordi frammentari e confusi, comincia a nutrire dubbi su di sé…