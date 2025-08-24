Innocence, anticipazioni 30 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di sabato 30 agosto 2025

È il giorno di una nuova udienza, ma Ilker sembra scomparso nel nulla. Nel frattempo Ela informa il suo avvocato e i genitori di aver finalmente recuperato i ricordi legati alla notte dell’aggressione. La famiglia accoglie con sollievo la notizia, convinta che la testimonianza della ragazza porterà alla svolta definitiva del processo. Tuttavia, l’assenza ingiustificata di Ilker solleva il timore che sia fuggito.

In realtà, Ilker era pronto a imbarcarsi su un aereo per lasciare il paese, ma all'ultimo momento cambia idea e decide di presentarsi in aula. Quando Ela prende la parola, sorprende tutti con le sue dichiarazioni: ammette che sì, Ilker l'ha colpita con una sedia, ma precisa che non è stato lui a proseguire il pestaggio. Rivela infatti di essere stata aggredita di nuovo dopo che Ilker aveva già lasciato la casa, senza però riuscire a vedere in volto il responsabile. C'è però un dettaglio che per lei è decisivo: il secondo aggressore non aveva tatuaggi sul braccio, motivo per cui è certa che non potesse trattarsi di Ilker…