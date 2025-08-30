Innocence, anticipazioni 31 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di domenica 31 agosto 2025

Ilker sorprende tutti con una dichiarazione che conferma parte della versione di Ela. Spiega di non ricordare di averla colpita con la sedia, ma rivela che, dopo una breve colluttazione, è uscito di casa e ha perso conoscenza sulla spiaggia. Quando si è ripreso, è tornato nell’abitazione trovandola a soqquadro e macchiata di sangue. Bahar, furiosa con Ela, critica la sua testimonianza, ritenendo che abbia offerto a Ilker un margine per costruire una difesa. Anche in casa Ilgaz serpeggia insoddisfazione: Ismail afferma che nessuno potrebbe mai credere alle parole di suo figlio.

Nel frattempo, Ilker vive con un'angoscia latente: teme che Ela possa ricordare la sua gravidanza, evento che metterebbe fine a qualunque possibilità di redenzione per lui. Dopo una seduta con la psichiatra, Ela confessa di sentire dentro di sé un vuoto irrisolto, qualcosa che manca. Gradualmente, riporta alla luce il ricordo della sua gravidanza e decide di affrontare tutto recandosi a casa Ilgaz…