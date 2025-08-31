Innocence, anticipazioni 6 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di sabato 6 settembre 2025

Ela si presenta inaspettatamente a casa della famiglia Ilkaz e accusa Ilker di averla colpita con una sedia, pur sapendo che era incinta, causando così l'aborto. Messo sotto pressione, Ilker confessa di essere responsabile dell'atto violento e di essere il padre del bambino mai nato. Irem, profondamente scossa dalla rivelazione, prende la decisione di lasciare il marito. Nel frattempo, Hale e Banu si alleano per cercare di contenere la crisi e impedire che la situazione si aggravi ulteriormente. Banu si reca da Bahar e Timur per avvertirli dei rischi legati alla divulgazione della notizia sulla gravidanza di Ela. Senza alcun documento che ne attesti la veridicità e considerando che Timur ha accettato del denaro dall'uomo accusato da Ela, la corte e l'opinione pubblica finirebbero per schierarsi contro la famiglia Yuksel. Di fronte a questa prospettiva, la paura prevale ed Ela decide di mantenere il silenzio sulla sua gravidanza…