Innocence, anticipazioni 9 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Innocence di sabato 9 agosto 2025

Dopo aver letto alcuni post denigratori su internet, Ela, sopraffatta dall’angoscia, tenta di togliersi la vita utilizzando un vetro rotto. Solo l’intervento tempestivo di Bahar riesce a farla desistere. Bahar cerca di tranquillizzarla, affermando di credere alla sua versione dei fatti, anche se perfino Ela ormai fatica a distinguere la verità. Tornata a casa, Bahar decide di affrontare Hande, difesa energicamente da sua madre Neval con il sostegno di Timur e dell’intera famiglia.

Timur ricorda a Bahar che non è giusto accanirsi contro chiunque critichi Ela, sottolineando inoltre che la loro stessa figlia era già stata convocata dalla polizia una volta per aver insultato Irem attraverso alcuni post online. In passato, infatti, Ela era stata interrogata riguardo l'utilizzo di account falsi con cui aveva offeso Irem. In seguito, la ragazza era stata rilasciata poiché Irem, sotto pressione di Ilker, aveva deciso di ritirare la denuncia….