Innocence, anticipazioni dal 31 agosto al 6 settembre 2025

Anticipazioni e trame puntate Innocence di domenica 31 agosto e sabato 6 settembre 2025

Ilker rilascia una dichiarazione inaspettata confermando, almeno in parte, la versione di Ela. Racconta di non ricordare di averla colpita con una sedia, ma ammette che dopo una breve colluttazione era uscito di casa, per poi svenire sulla spiaggia. Al suo risveglio, tornando nell’abitazione, l’aveva trovata devastata e sporca di sangue.

Bahar, però, si scaglia contro Ela: con la sua testimonianza ha offerto a Ilker un appiglio per costruirsi una difesa. Neppure nella famiglia Ilgaz la situazione è più serena: Ismail è convinto che nessuno darà credito alle parole di suo figlio. Nonostante ciò, Ilker ha un timore ancora più grande: che Ela possa ricordare la gravidanza, evento che segnerebbe per lui la fine.

Durante una seduta con la psichiatra, Ela confessa di avvertire un vuoto, come se le mancasse un tassello importante. È così che riaffiora il ricordo della gravidanza e, decisa a non tacere, si presenta a casa Ilgaz. Qui accusa Ilker di averla colpita con una sedia pur sapendo che era incinta, causandole la perdita del bambino. Messo alle strette, Ilker ammette la violenza e riconosce di essere il padre del figlio mai nato.

La confessione sconvolge Irem, che decide di lasciare il marito. Nel frattempo Hale, temendo lo scandalo, trama con Banu per contenere la situazione. Banu raggiunge quindi Bahar e Timur, avvertendoli dei rischi: la rivelazione della gravidanza di Ela, priva di documenti ufficiali, unita al denaro che Timur aveva accettato dall’imputato, avrebbe schierato la corte e l’opinione pubblica contro la famiglia Yuksel.

Di fronte a questa prospettiva, la paura prevale e Ela, nonostante il dolore, sceglie di mantenere il silenzio sulla gravidanza…