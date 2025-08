Io sono Farah, anticipazioni 4 agosto 2025 | Trama puntata

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di lunedì 4 agosto 2025

Tahir è tormentato dall’ansia, temendo una vendetta da parte di Ali Galip per il suo gesto. Questo timore lo porta a fare di tutto per proteggere Farah e il suo bambino. Bekir, seguendo gli ordini dello zio, si presenta a casa di Farah per prelevare Tahir e consegnarlo ad Ali Galip. Quest’ultimo, pur infliggendo una punizione a Tahir, decide sorprendentemente di risparmiare Farah e la affida alla responsabilità dello stesso Tahir. Quando Farah viene a sapere che lei e Kerimsha sono finalmente al sicuro, si tranquillizza; tuttavia, il bambino le confessa che Mehmet lo ha ingannato per farsi raccontare cosa è accaduto nella tenuta. Sconvolta, Farah si precipita al commissariato per intimare a Mehmet di stare lontano dalle loro vite. Mehmet, però, sfrutta l’occasione per proporle protezione in cambio della sua testimonianza sull’omicidio di Alperen, elencando tutti i crimini commessi da Tahir nel tentativo di convincerla.

Nel frattempo, Vera scopre dell’omicidio e vuole cacciare Kaan da casa, ma Ali Galip riesce a manipolarla, facendole credere che suo figlio sia innocente. Bekir si presenta da Farah con l’intento di estorcerle informazioni su Tahir, ma la donna riesce a sfuggirgli. Intanto, Mehmet incontra l’avvocata Bade, tentando senza successo di far ritirare la denuncia contro di lui. Nel frattempo, Tahir esegue gli ordini di Ali Galip e si reca da solo alla fabbrica dei Karaman per porgere le condoglianze al capofamiglia per la morte del nipote. Una volta lì, viene catturato, picchiato e poi caricato su un’auto da due uomini intenzionati a liberarsi di lui. Tahir riesce a fuggire, liberandosi dalla vettura. In suo aiuto arriva Mehmet, al quale Farah aveva chiesto di salvarlo in cambio della promessa di una futura testimonianza sull’omicidio di Alperen. Durante la sparatoria che ne segue, Tahir si sacrifica per proteggere Mehmet con il proprio corpo e rimane ferito. Mehmet lo lascia andare dopo essersi assicurato che stia al sicuro.

Farah viene accompagnata da Adil e Haydar in una clinica dove deve occuparsi di medicare le ferite di Tahir, colpite dai proiettili degli uomini della famiglia Karaman. Prima di partire per la clinica, chiede a Perihan di prendersi cura di Kerim in assenza di Gonul. Nel frattempo, Orhan e Vera si incontrano e discutono del loro passato condiviso; Orhan consegna alla donna una videocassetta contenente la testimonianza di Farah sull'omicidio di Alperen da parte di Kaan. In cambio, Orhan le chiede di proteggere Farah da Ali Galip. Gonul incontra Kaan in un locale e lui le chiede di lasciarlo perdere, dichiarandosi lontano dall'immagine che lei ha di lui; prima di andarsene, la bacia. Il giorno successivo, Farah si reca in centrale per testimoniare davanti al procuratore, ma viene interrotta dalla telefonata di Tahir che le comunica che è stato trovato un donatore per Kerim. Di fronte alla possibilità che il figlio possa essere curato, Farah decide di non testimoniare e corre all'ospedale con lui. Tahir li raggiunge poco dopo…