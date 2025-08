Io sono Farah, anticipazioni 5 agosto 2025

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di martedì 5 agosto 2025

Vi ricordiamo che Io sono Farah inizia alle 16,15. Bekir raggiunge Farah con l’intento di ottenere informazioni su Tahir, ma la donna riesce a sfuggirgli. Nel frattempo, Mehmet si confronta con l’avvocata Bade e tenta senza successo di convincerla a ritirare la denuncia contro di lui.

Tahir, seguendo gli ordini di Ali Galip, si reca da solo alla fabbrica dei Karaman per porgere le condoglianze al capofamiglia dopo la morte del nipote. In quel luogo, però, viene catturato, picchiato e successivamente caricato su un’auto da due uomini incaricati di liberarsi di lui. Riesce però a fuggire dall’abitacolo e a mettersi in salvo. Il suo aiuto arriva da Mehmet, che interviene su richiesta di Farah, disposta a collaborare con una futura testimonianza sull’omicidio di Alperen in cambio del salvataggio di Tahir.

Durante una sparatoria, Tahir protegge Mehmet facendo scudo con il proprio corpo e rimane ferito. Nonostante ciò, Mehmet gli permette di andare via…