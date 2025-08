Io sono Farah, anticipazioni 6 agosto 2025

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di mercoledì 6 agosto 2025

Farah viene condotta da Adil e Haydar in una clinica per prestare soccorso a Tahir, gravemente ferito dal colpo di arma da fuoco sparato dagli uomini della famiglia Karaman. In procinto di andare via, la donna si premura di affidare Kerim alle cure di Perihan, considerando l’assenza di Gonul. Parallelamente, Orhan incontra Vera, e durante il loro dialogo emergono dettagli sul passato che li accomuna. Successivamente, Orhan consegna a Vera una cassetta che contiene la testimonianza di Farah riguardo all’omicidio di Alperen, un crimine commesso da Kaan. Tuttavia, Orhan pone una condizione per questo scambio: chiede a Vera di garantire protezione a Farah contro Ali Galip. Nel frattempo, Gonul raggiunge Kaan in un locale, dove il giovane le rivela di non essere l’uomo che immagina e, sebbene consigli di tenerlo lontano dal suo cuore, termina l’incontro con un bacio che lascia Gonul confusa.

Il giorno seguente, Farah si reca alla centrale di polizia con l’intenzione di fornire la sua testimonianza al procuratore. Tuttavia, poco prima di affrontare l’interrogatorio, riceve una telefonata da Tahir, il quale le comunica la notizia cruciale: è stato trovato un donatore compatibile per Kerim. Di fronte alla possibilità di salvare il figlio, Farah decide di abbandonare l’idea di testimoniare e si precipita in ospedale insieme al bambino. Tahir non tarda a raggiungerli, restando al loro fianco in questo momento cruciale… Seguici su Instagram.