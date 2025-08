Io sono Farah, anticipazioni 7 agosto 2025

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di giovedì 7 agosto 2025

All’uscita dall’ospedale, Tahir suggerisce a Farah di recarsi a casa sua per garantire la sicurezza. Sebbene inizialmente indecisa, la donna accetta quando assiste Tahir affrontare alcuni uomini di Ali Galip che tentano di rapirla. Tuttavia, mentre sono in viaggio, Farah insiste per passare a casa sua per recuperare ciò che serve a Kerim. Lì, però, due agenti di polizia la intercettano e la arrestano con l’accusa di essere un’immigrata clandestina.

Senza esitazione, Tahir si mobilita per cercare una soluzione che permetta a Farah di uscire dalla prigione, ignaro del fatto che è stato Mehmet a orchestrare l'arresto. Il suo intento è mettere pressione alla donna e spingerla a testimoniare sull'omicidio di Alperen. Convinto che, sotto la minaccia di un rimpatrio, Farah cederà nel giro di poche ore, Mehmet riceve un colpo di scena: arriva l'ordine di rimpatriare immediatamente tutte le donne in attesa negli uffici dell'Immigrazione, inclusa Farah. Nel frattempo, Tahir decide di rivolgersi a Bade chiedendole il suo supporto legale come avvocato…