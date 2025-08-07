Io sono Farah, anticipazioni 8 agosto 2025

Io sono Farah, trama e anticipazioni puntata di venerdì 8 agosto 2025

Farah viene costretta a salire a bordo dell’autobus diretto all’aeroporto per il suo rimpatrio. Nel frattempo, Vera avverte Orhan di quanto sta accadendo, dando il via a una frenetica corsa contro il tempo per impedire che l’autobus arrivi a destinazione, evitando così l’espulsione di Farah dal Paese. Tahir, accompagnato da Bade in macchina, intercetta l’autobus e riesce a fermarlo sull’autostrada. Ne scaturisce un acceso confronto con un poliziotto, che solo l’intervento tempestivo di Mehmet riesce a placare.

Mehmet tenta di riportare Farah a casa, ma lei si oppone, scegliendo invece di andare con Tahir e Bade. Quest'ultima, in qualità di avvocato, si offre di assistere Farah legalmente, impegnandosi a farle ottenere la cittadinanza. Nel frattempo, Gonul è al lavoro e cerca con pazienza di convincere una delle sue pazienti più ostinate a mangiare qualcosa. Proprio in quel momento arriva Kaan, che si propone di darle una mano con le sue mansioni….