Io Sono Farah anticipazioni: Farah sul punto di sposare Tahir ma…

Anche se Io Sono Farah è iniziata da poco, i telespettatori della dizi hanno già capito una cosa: la giovane Farah Erşadi (Demet Özdemir) è disposta a tutto pur di garantire un’esistenza felice al figlioletto gravemente malato Kerimşah Erşadi (Rastin Paknahad). Non a caso, nel corso delle prossime puntate, la ragazza accetterà di contrarre un matrimonio con Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) pur di ottenere la cittadinanza turca e non essere rimpatriata in Iran. Tuttavia, le nozze “combinate” si trasformeranno in un vero e proprio evento traumatico…

Io Sono Farah, news: Farah accetta di sposare Tahir

La storyline prenderà il via nel momento in cui Vera Akıncı (Senan Kara) farà sapere a Farah di essere disposta ad aiutarla per ottenere la cittadinanza, a patto che non testimoni contro il figlio Kaan Akıncı (Oktay Çubuk) per l’omicidio del poliziotto sotto copertura Alperen. Dato che avrà trovato un donatore di midollo osseo per il figlio Kerimşah, la Erşadi non vorrà ovviamente lasciare la Turchia e ricorderà benissimo che, soltanto qualche giorno prima, l’ispettore Mehmet Koşaner (Fırat Tanış) aveva cercato di farla rimpatriare pur di convincerla a rilasciare la sua testimonianza.

Proprio per questo, Farah non farà fatica ad accettare l’aiuto di Vera e non opporrà resistenza quando Tahir si dirà disposta a sposarla e a farsi carico della paternità di Kerimşah. Una volontà, quella del Lekesiz, che si manifesterà quando Farah gli parlerà del suo triste passato…

Io Sono Farah, trame: il passato di Farah

Eh sì: Farah farà presente a Tahir di essere stata costretta a lasciare l’Iran, dove svolgeva la professione di medico, dopo essersi macchiata dell’assassinio del padre di Kerimşah, un uomo che non ha fatto altro che vessarla per tutta la durata del loro rapporto. Colpito dalla resilienza della Erşadi, Tahir si offrirà dunque volontario per diventare il marito della donna e le prometterà che muoverà tutte le sue conoscenze per risultare, al termine di un test del DNA alterato, il padre biologico di Kerimşah.

Visto che – anche a detta dell’avvocatessa Bade Akıncı (Burcu Türünz) – il matrimonio sarà il metodo più veloce per ottenere la cittadinanza, Farah si preparerà a celebrare un’unione apparentemente senza amore. E, proprio in quella circostanza, la tensione prenderà il sopravvento…

Io Sono Farah, spoiler: Farah sul punto di sposare Tahir ma…

Subito dopo lo scambio delle promesse nuziali, alla presenza del boss Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran), una squadra di uomini armati comincerà a sparare all’impazzata all’interno della villa, impedendo sia a Farah e sia a Tahir di firmare i documenti per rendere valide le loro nozze.

A sorpresa, a sguinzagliare gli uomini contro tutto il clan Akinci sarà stato Orhan Koşaner (Ali Sürmeli) nel tentativo di mandare un avvertimento ad Ali Galip e convincerlo così a non fare del male a Mehmet, “colpevole” di aver concentrato tutte le sue attenzioni su Kaan per l’omicidio di Alperen. Una mossa alquanto azzardata da parte di Orhan, in primis perché nell’abitazione degli Akinci, a sua insaputa, ci saranno anche la figlia Gönül (Derya Pınar Ak) e la moglie Perihan (Lale Başar).

Fortunatamente, nonostante l'agguato, nessuno si farà male… ma come reagirà Farah? Di fronte alla scampata scia di sangue, sarà ancora disposta a sposare Tahir?