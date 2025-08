Io sono Farah anticipazioni: Kaan viene arrestato ma…

Mai cominciare a frequentare la sorella di un poliziotto, soprattutto se sta indagando sul caso dell’uomo che hai ucciso per errore. Sono queste le promesse che porteranno all’arresto di Kaan Akıncı (Oktay Çubuk) nelle puntate di Io Sono Farah in onda tra qualche settimana. Il figlio del mafioso Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran) comincerà infatti a frequentare Gönül Koşaner (Derya Pınar Ak), la sorella dell’ispettore Mehmet (Fırat Tanıs), e si metterà decisamente nei guai…

Io Sono Farah, news: Kaan e i sensi di colpa per l’omicidio di Alperen

Dato che ha ucciso il poliziotto sotto copertura Alperen per sbaglio nel corso di un acceso litigio, Kaan non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per essersi sporcato le mani di sangue. Proprio per questo, oltre a presentarsi furtivamente al funerale dell’uomo, Akinci deciderà di fare alla famiglia del defunto diversi regali.

A convincerlo ad agire in tal senso sarà proprio Gönül, alla quale Kaan non rivelerà la sua completa identità per evitare che venga accostato all’assassinio. Akinci dirà infatti alla ragazza di chiamarsi Emir, cosa vera perché è il suo primo nome anche se tutti lo chiamano semplicemente Kaan, e le mentirà dicendo che conosceva Alperen perché erano stati compagni di scuola.

Io Sono Farah, trame: Gönül vuole presentare “Emir” alla sua famiglia

Nonostante il caldo invito della madre Vera (Senan Kara) a lasciare quanto prima la Turchia per evitare che la polizia arrivi a lui, Kaan prenderà la decisione di non andare in America e comincerà a frequentare sempre di più Gönül, con la quale scatteranno anche diversi baci. Proprio per questo, date le domande insistenti della madre Perihan (Lale Başar) sul suo misterioso fidanzato, Gönül chiederà ad un certo punto a “Emir” se gli vada di conoscere suo fratello maggiore.

Visto che sarà inconsapevole del fatto che Gönül è la sorella dell’ispettore Koşaner, Kaan accetterà senza remore tale proposta, ma fortunatamente Mehmet non si potrà presentarsi al ristorante perché, in quella stessa giornata, verrà invitato a pranzo dall’avvocatessa Bade Akıncı (Burcu Türünz): un’occasione che l’uomo sfrutterà per continuare le sue indagini sull’omicidio di Alperen, più che mai certo del fatto che la famiglia di Ali Galip sia completamente invischiata.

Io Sono Farah, spoiler: Kaan viene arrestato ma…

Tuttavia, la sorte non sorriderà a lungo a Kaan. Appena rientrerà a casa, Gönül mostrerà a Mehmet alcuni suoi selfie col misterioso “Emir”. Il poliziotto riconoscerà subito il figlio di Akinci e controllerà in gran segreto le celle a cui si è agganciato il suo telefono il giorno dell’omicidio di Alperen, scoprendo così che si trovava nei pressi del luogo.

Mehmet riterrà dunque possibile che Emir Kaan Akinci si sia avvicinato a Gönül soltanto per estorcerle informazioni sulla sua indagine e non avrà più dubbi sul fatto che sia stato proprio lui ad uccidere Alperen. Si tratterà di una deduzione senza alcun tipo di prova e che porterà l’impaziente poliziotto a calcare la mano, tant’è che emetterà subito un ordine di arresto contro il ragazzo!

Kaan dunque verrà prelevato da casa sua nel corso di un ricevimento dell’associazione benefica di Vera e ciò metterà per l’ennesima volta in pericolo Farah (Demet Özdemir), visto che Ali Galip riterrà possibile che sia stata proprio lei, in quanto testimone dell’assassinio, a denunciare Kaan… Seguici su Instagram.