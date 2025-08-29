La forza di una donna, anticipazioni 1° settembre 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 1° settembre 2025

Enver, con profondo tormento, confida a Ceyda e Yeliz il segreto che lo opprime: Sarp è ancora vivo. La rivelazione lascia le due donne incredule, con Yeliz che si lascia prendere dal panico; tuttavia, cerca di mantenere la calma e riflette, seppur in modo affannoso, su quali risvolti questa verità possa portare. Intanto, Bahar, preoccupata per il ritardo di Enver, si rivolge ad Arif per chiedere aiuto…