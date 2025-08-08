La forza di una donna, anticipazioni 11 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 11 agosto 2025

Yeliz, dopo essere stata lasciata da Teoman, si ritrova costretta a stare con Bahar e si abbandona alla disperazione. Tra lacrime e angoscia, Ceyda e Bahar fanno del loro meglio per consolarla. Nel frattempo, Enver, trovandosi a casa di Arif, si lascia andare e beve troppo Raki, finendo per ubriacarsi. In questo stato, quando Hatice lo chiama al telefono, le promette, senza riflettere troppo, che il giorno successivo tornerà da lei. Hatice, piena di entusiasmo e speranza, si alza alle prime luci dell’alba per preparargli il borek. Tuttavia, quando Enver si sveglia, ha completamente dimenticato la promessa fatta e non si presenta. Nel frattempo Bahar, con una luce di speranza negli occhi, si reca al lavoro nella speranza che Sema cambi idea e la riassuma. Però Sema si mostra inflessibile e non cede.

A scuola, la maestra scopre che Nisan ha i pidocchi. La notizia non passa inosservata: Elif la sente e la diffonde tra i suoi compagni, scatenando prese in giro e imbarazzo per Nisan. In tutto questo caos scolastico, l’unico ad essere visibilmente felice della scoperta è Doruk, che desidererebbe avere i pidocchi anche lui.

Di fronte a un futuro incerto, Bahar, Ceyda, Yeliz ed Enver iniziano a riflettere e pianificare insieme i prossimi passi, trovandosi tutti disoccupati e obbligati a condividere lo stesso spazio per necessità. Al laboratorio di stireria avviene una svolta importante: Ferdane guida con determinazione uno sciopero insieme alle sue colleghe rallentando le consegne dei clienti e boicottando l’attività. Questo mette pressione su Sema, che alla fine decide di reintegrare Bahar dopo averla licenziata poco prima.

Intanto, nella casa di Hikmet e Umran si tiene una vivace riunione tra amici. L'atmosfera inizialmente festosa, arricchita dalle canzoni interpretate da Ceyda, prende una piega inaspettata trasformandosi in qualcosa di completamente diverso…