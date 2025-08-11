La forza di una donna, anticipazioni 12 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 12 agosto 2025

Seyfullah prova a sparare a Hikmet, convinto che questi abbia tradito sua figlia, ma Peyami interviene prontamente per proteggerlo e finisce per essere ferito da una pallottola al suo posto. Durante il tragitto in ambulanza, Peyami rivela a Hikmet di averlo tradito consegnandolo a Seyfullah e, temendo per la propria vita, lo implora di perdonarlo nel caso non dovesse sopravvivere.

Nel frattempo, Sarp si imbatte casualmente in Sirin e decide di portarla al cimitero. Lì, le rivela il profondo rancore che prova nei suoi confronti per aver distrutto tutto ciò che gli era caro. Sirin, spaventata e convinta che Sarp voglia farle del male, scappa e si nasconde tra le lapidi fino a trovarsi davanti alle tombe di Bahar, Nisan e Doruk. La scelta di Sarp di condurla in quel luogo funesto non è casuale: vuole che lei gli confessi la verità sulla loro morte e su ciò che è realmente successo.

Sirin, ancora terrorizzata, riesce a fuggire e torna a casa, dove tenta di parlare con Bahar. Quest'ultima, però, si rifiuta categoricamente di ascoltarla. In preda al panico, Sirin rivela finalmente a sua madre un segreto sconvolgente: Sarp è ancora vivo…