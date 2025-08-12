La forza di una donna, anticipazioni 13 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 13 agosto 2025
Jale prende una decisione definitiva e sceglie di porre fine alla sua relazione con Musa. Nel frattempo, Doruk racconta a Nisan qualcosa ascoltato a scuola, lasciando la bambina profondamente turbata. Bahar interviene per risolvere la situazione, trovando il modo di rassicurare i suoi figli e convincerli che le voci raccolte da Doruk non corrispondono alla realtà. Sirin, invece, riceve un misterioso messaggio a casa, scatenando in lei un crescente senso di inquietudine.
Ceyda si reca all'ospedale per parlare con Hikmet, sperando di ottenere da Seyfullah l'annullamento del debito, ma quest'ultimo si oppone fermamente. Nel frattempo, Ceyda finge di essere fidanzata con Peyami per giustificare agli occhi della moglie di Hikmet la sua presenza in ospedale. Intanto, la separazione fra Jale e Musa avanza: Musa si trasferisce in un appartamento vicino alla casa di Bahar. Durante una cena di benvenuto organizzata da Bahar, Musa fa la conoscenza di Yeliz, e ben presto tra loro nasce una particolare intesa…