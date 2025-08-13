La forza di una donna, anticipazioni 14 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 14 agosto 2025

Jale è molto preoccupata per la salute mentale di Sirin, oltre che per il dilemma legato al fatto che il suo midollo osseo sia l’unico compatibile con quello di Bahar. Sezai cerca di darle qualche consiglio pratico e si mostra comprensivo verso di lei, ma Jale resta completamente assorbita dal processo del divorzio.

Intanto, Alp prova a mettersi in contatto con sua madre, la quale sa verità importanti su Piril e Suat che però preferisce mantenere segrete…