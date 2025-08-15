La forza di una donna, anticipazioni 18 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 18 agosto 2025

Enver e Hatice annunciano a Bahar che finalmente potrà sottoporsi al trapianto di midollo, grazie al fatto che è stato individuato un donatore. Bahar, sopraffatta dalla gioia, condivide subito la splendida notizia con Yeliz e Ceyda, invitandole a festeggiare insieme. Tuttavia, la felicità di Bahar si trasforma rapidamente in angoscia quando scopre che il donatore è Sirin. Sconvolta e disperata, decide di uscire di casa accompagnata da Ceyda e Arif. I due si mostrano preoccupati, temendo che Bahar possa rifiutare l’intervento a causa del passato conflittuale con Sirin.

Fortunatamente, Bahar riflette sulle priorità della vita e comprende che l'orgoglio non può prevalere davanti alla gravità della situazione, soprattutto considerando la responsabilità di crescere i suoi due figli. Con coraggio, decide di accettare l'opportunità del trapianto e comunica la sua decisione anche a Enver. Intuendo la scelta di Bahar, Hatice avvisa Jale che sarà necessario trovare un modo per persuadere Sirin a procedere…