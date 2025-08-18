La forza di una donna, anticipazioni 19 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 19 agosto 2025

Hatice non riesce a portare a termine la conversazione con Sirin, come le aveva suggerito Jale, poiché tra loro nasce un acceso litigio. Nel frattempo, Ceyda e Yeliz chiedono a Enver di accompagnarle nella scelta dell’abito da sposa per Ceyda, con l’intenzione che lui lo memorizzi e lo realizzi personalmente. Intanto, Levent riesce a far recapitare a Sarp una busta che contiene una sua fotografia.

Come parte di un piano per convincere Sirin a donare il midollo osseo alla sorella malata, Bahar, Hatice invita Levent a cena. Inaspettatamente, Sirin sorprende tutti accettando la richiesta. Nel frattempo, Ceyda si dedica ai preparativi per il finto matrimonio, invitando Bahar e affidando a Enver la realizzazione del suo abito. Nel mentre, Hatice decide di andare da sola da un avvocato per avviare le pratiche del divorzio consensuale. Tuttavia, questa decisione sconvolge profondamente Enver e scatena l’opposizione di Sirin, che non accetta affatto la situazione… Seguici su Instagram.