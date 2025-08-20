La forza di una donna, anticipazioni 21 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 21 agosto 2025

Jale informa Hatice che Sirin soffre di epatite e non sarà in grado di donare il midollo osseo finché non si sarà completamente ristabilita. A questo punto, Hatice rivela che Bahar potrebbe avere altri fratellastri e decide di cercare l’ex amante del padre di Bahar per ottenere informazioni. Successivamente, Levent si presenta per comunicare che Sirin è stata rapita, ma la ragazza è già tornata a casa e nega categoricamente l’evento. Poco dopo, Levent consegna a Hatice una lettera da parte di Sarp, in cui l’uomo chiede dettagli sulla morte di Bahar e dei suoi figli. Seguendo le istruzioni di Munir, Sirin risponde che sono tutti periti in un incendio. Nel frattempo, Enver, Yeliz e Ceyda sorprendono Bahar con un abito elegante confezionato dallo stesso Enver. Tuttavia, quando la donna lo indossa, gli altri rimangono sconvolti nel notare i lividi causati dalla sua malattia.

Bahar, i suoi figli, Ceyda, Yeliz, Arif, Bersan, Musa, Enver e Yusuf si radunano nel grande hotel dove Hikmet e Umran li ospitano per celebrare le imminenti nozze tra Peyami e Ceyda. Durante i preparativi, Bahar e le sue amiche si fingono truccatrici e parrucchiere, ricevendo la richiesta di Umran di aiutarla a sistemarsi per l'occasione. Aiutandola con trucco e acconciatura, si trovano coinvolte nelle attività pre-festive dell'evento…