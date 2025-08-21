La forza di una donna, anticipazioni 22 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 22 agosto 2025

Ceyda e Peyami si uniscono in matrimonio. Nel frattempo, Sirin, sopraffatta da un attacco di panico, rivela alla madre che Sarp è ancora vivo e che qualcuno sta monitorando lei ed Enver attraverso delle telecamere. Hatice inizialmente pensa che sia solo un momento di isteria, ma cambia idea quando scopre alcuni dettagli che la portano a credere alla figlia. Le due discutono su come affrontare la situazione e Sirin convince Hatice a mantenere il silenzio per il momento.

Enver e Arif cercano il regalo perfetto per Bahar, che sta per festeggiare il compleanno, coinvolgendo anche Yeliz e Ceyda nei preparativi. Sul fronte della salute, Sirin scopre, dopo essersi sottoposta agli esami per il trapianto, di avere l'ittero. Jale le comunica che fino a completa guarigione non potrà procedere con l'intervento, complicando ulteriormente la già delicata situazione di Bahar…