La forza di una donna, anticipazioni 25 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 25 agosto 2025

Hatice trova finalmente la forza per recarsi alla casa dell’ex amante di suo marito e riesce ad avere un confronto con lei. Durante la visita ha modo di conoscere anche una delle due figlie della donna. Nel frattempo, Yeliz e Ceyda decidono di organizzare una festa a sorpresa per Bahar, chiedendo a Nisa di invitare anche Hatice.

Intanto, alcuni individui poco raccomandabili si presentano a casa di Bahar, sostenendo di essere i nuovi proprietari dell’appartamento. Arif scopre che suo padre, Yusuf, ha ceduto la proprietà per coprire parte dei suoi debiti legati al gioco d’azzardo. Nel frattempo, Umran fa visita a Ceyda, desiderosa di capire come la novella sposa abbia speso i suoi soldi, senza sapere che l’appartamento di Ceyda appartiene in realtà a Musa. Infine, Piril viene a sapere che Bahar ha creato un profilo sui social… Seguici su Instagram.