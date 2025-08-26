La forza di una donna, anticipazioni 27 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 27 agosto 2025

Doruk e Nisan si stanno affezionando sempre di più ad Arif, tanto che Doruk esprime il desiderio di averlo come papà. Per cercare di colmare il vuoto della figura paterna e non far pesare ai bambini l’assenza di un uomo nella loro vita, Bahar si rende disponibile a giocare con loro in ogni modo possibile. In particolare, decide di portare Doruk a cavalluccio sulle spalle, cercando di regalargli un momento di felicità. Tuttavia, questo gesto d’affetto si rivela troppo faticoso per la sua condizione fisica fragile, e durante la notte Bahar comincia a soffrire di forti dolori che la costringono a letto. Enver, preoccupato per lei, insiste affinché vada in ospedale per un controllo approfondito e chiede ad Arif di accompagnarla.

Nel frattempo, Sarp ha deciso di accogliere sua madre Julide a casa sua. Durante la visita, la donna lo pressa affinché le sveli cosa sia accaduto davvero dopo il drammatico incidente del traghetto, mostrando un vivo interesse per il passato enigmatico del figlio. Intanto, tra Ceyda e Yeliz scoppia una discussione accesa: Ceyda spera infatti che tra Bahar e Arif possa nascere una relazione sentimentale, ma Yeliz sembra non condividere questo pensiero e si crea tensione tra le due donne. Più tardi, in ospedale, accade un episodio particolarmente significativo: durante il sonno, Bahar pronuncia il nome di Sarp. Questo momento non passa inosservato ad Arif, il quale resta profondamente turbato e ferito nei suoi sentimenti.

Con Bahar ricoverata per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute, Enver si prende cura dei piccoli Nisan e Doruk. Si impegna a preparare loro i pasti e a portarli a scuola, dimostrandosi un nonno attento e amorevole. Nel frattempo, Piril decide di fare ritorno a casa da Alp, ma trova ad attenderla una sorpresa decisamente poco piacevole: Julide ora è ospite nella casa del figlio e sembra destinata a rimanerci per un bel po’ di tempo.

In un altro sviluppo della vicenda, Abbas invia un nuovo ordine a Enver, questa volta chiedendogli di confezionare ben duecento camicie. Un incarico così impegnativo però spaventa Enver, che teme di non essere in grado di completarlo da solo. Proprio mentre si trova in difficoltà, arrivano in suo soccorso Bahar, Ceyda e Yeliz. Le tre donne propongono un’idea audace per affrontare il lavoro, mettendo in gioco creatività e spirito di collaborazione pur di aiutare Enver a superare questa sfida… Seguici su Instagram.