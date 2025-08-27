La forza di una donna, anticipazioni 28 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 28 agosto 2025

Sirin decide di portare i genitori al cimitero per mostrare loro le tombe di Bahar e dei suoi figli, cercando di dimostrare che non sta mentendo. Enver, dal canto suo, insiste affinché la figlia lo metta in contatto con Sarp, minacciando di recarsi alla polizia e denunciare il fatto che l’uomo è ancora vivo. Per Bahar, Yeliz, Ceyda, Musa, Arif ed Enver si prospetta una serata fuori dall’ordinario.

La tensione cresce quando Enver ribadisce che andrà dalla polizia se Sarp non lo contatterà entro il termine stabilito. Tuttavia, allo scoccare dell’ultimatum, Julide, madre di Sarp, si presenta da Enver e chiede di essere accompagnata a casa di Bahar per parlarle. Julide cerca di ristabilire un legame con Bahar e con i suoi nipoti, ma questo riavvicinamento inatteso infastidisce profondamente Enver. Contemporaneamente, Jale suggerisce a Hatice la possibilità di ricoverare Sirin in una struttura psichiatrica per affrontare i suoi problemi… Seguici su Instagram.