La forza di una donna, anticipazioni 4 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 4 agosto 2025

Bahar corre a casa di Hatice alla ricerca di Sirin dopo aver scoperto l’identità dell’amante segreta di Sarp. Non riuscendo a trovare Sirin, sfoga la sua rabbia su chiunque intorno a lei abbia contribuito a mantenere il segreto su Sirin. Enver, nonostante non sia più ben accetto a casa di Bahar, rimane determinato ad offrirle il suo sostegno. Nel frattempo, Piril cerca di persuadere Alp a trasferirsi in America… Seguici su Instagram.