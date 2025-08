La forza di una donna, anticipazioni 5 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 5 agosto 2025

Piril e Alp (Sarp), pronti a partire per l’America, si fermano a pranzare con Suat. Durante il tragitto, Sarp scorge la sua vecchia Jeep in panne lungo la strada, un dettaglio che lo riporta con tristezza ai momenti vissuti con Bahar. Nel frattempo, Yeliz è sopraffatta dall’angoscia dopo un acceso litigio con Bahar, mentre Ceyda cerca di offrirle conforto. Arif, in un gesto di generosità, propone a Enver di trasferirsi temporaneamente da lui. Più tardi i due vanno a cena e, in un momento di confidenza, Arif ammette di essere innamorato di una donna. Intanto, Seyfullah minaccia Hikmet, intimandogli di troncare ogni legame con Ceyda, mentre la figlia di Seyfullah, Umran, inizia a sospettare che il padre abbia acquistato un night club perché innamorato di Ceyda.

Bahar si convince sempre di più che Sarp sia ancora vivo e si impegna senza sosta per rintracciare sua madre, Julide. Nella sua mente si fa strada l'idea che, qualora la malattia dovesse peggiorare fino a condurla alla morte, Julide potrebbe aiutare a prendersi cura dei suoi figli affidandoli al loro padre. Tuttavia, nonostante sia sempre più provata dal deteriorarsi della sua salute fisica, Bahar cerca disperatamente anche Sirin, che da qualche giorno sembra sparita dalla casa di Hatice. Per puro caso scopre che Sirin ha trovato ospitalità presso Jale e Musa, probabilmente nel tentativo di evitarla. Decisa ad affrontarla, Bahar si reca sul posto, dando vita a un incontro estremamente acceso e tumultuoso.