La forza di una donna, anticipazioni 6 agosto 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 6 agosto 2025

Jale accusa Sirin di aver rivelato a Bora del divorzio tra lei e Musa, e furiosa la caccia di casa. Nel frattempo, Nisan e Doruk sorprendono Bahar preparando per lei una colazione speciale. Tuttavia, i bambini notano un graffio evidente sulla guancia di Bahar e le chiedono come se lo sia fatto. Bahar, per evitare domande, mente, anche se nella sua mente riecheggiano ancora le immagini del duro confronto avuto con Sirin.

Piril riceve a casa alcune fotografie che mostrano Bahar insieme a Nisan e Doruk. Temendo problemi, decide di nasconderle a Sarp. Hikmet, invece, si rende conto di non poter più fidarsi di Peyami e confida al suocero Seyfullah di essersi innamorato di Ceyda. Ma Seyfullah, preoccupato solo per la felicità della figlia, lo minaccia avvertendolo che, se non dimenticherà Ceyda al più presto, ci saranno conseguenze irrevocabili… Seguici su Instagram.